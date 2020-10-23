"На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором — там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс 3, зимой — минус 5, климат мягкий", — сказал Клепиков.

Он добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде.

"Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается", — сказал руководитель экспедиции.

Клепиков отметил, что по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ было начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

По словам ученого, на российской станции Беллинсгаузен комарами оказалось заражено одно из строений. Там проводится санитарная обработка.

До недавнего времени Антарктида оставалась единственным континентом, куда не добрался комар обыкновенный. Эндемичным для континента являются бескрылые комары-звонцы.