Мероприятие проходило в рамках Всероссийской волонтерской экологической акции "Вода России" 2020 года.

В уборке территории вместе с волонтерами приняли участие представители Минприроды России, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации Узловского района, региональной общественной организации "Экологическая защита".

В итоге участниками собрано более 350 мешков мусора.

Голубые озера близ деревни Кондуки стремительно стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Проект по развитию особо охраняемой природной территории "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") стал победителем конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. Для реализации первого этапа благоустройства правительство Тульской области выделило 28 млн рублей.

Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составила 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

В январе 2019 года природный комплекс "Романцевские горы" первым в Тульской области получил статус особо охраняемой природной территории местного значения.