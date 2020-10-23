"Если до конца года аэропорт не получит разрешения на международные полеты, недополученная выручка может достичь 100 млн рублей", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании, не уточнив прогнозируемые финпоказатели по итогам текущего года.

Как сообщалось, выручка аэропорта по РСБУ в прошлом году выросла на 4,2% относительно 2018 года — до 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — на 13%, до 1,2 млрд рублей.

Собеседник агентства пояснил, что на фоне ожидаемого снижения выручки и прогнозируемых убытков аэропорт будет вынужден ввести простой в отношении персонала, а также сократить доплаты и стимулирующие выплаты.

За 9 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,257 млн человек. Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 2,09 млн человек (снижение на 23%), на международных — 168,9 тыс. человек (снижение в 1,8 раза).

В марте из-за пандемии коронавируса Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки. В августе-сентябре власти разрешили возобновить рейсы в несколько городов Турции, в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября разрешены рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября — в Японию. При этом полеты пока возможны только из десяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 г. вместе эти четыре аэропорта обслужили более 16 млн человек.