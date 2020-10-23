"Беломорск и Кемь — это наши "ворота" на Соловки, нам необходимо выстроить транспортную логистику и инфраструктуру так, чтобы было удобно и гостям, и местным жителям. Чтобы пассажиры могли, выйдя с поезда, продолжить путь на автобусе и дальше, по морю — на теплоходе", — написал в социальной сети Парфенчиков.

По его словам, оба проекта стратегически важны для дальнейшего развития карельского Беломорья. Так, например, РЖД предлагает реконструировать здание железнодорожного вокзала в Беломорске с обустройством безопасного перехода через пути и дополнительной платформы для пригородных поездов. В этом же здании можно будет разместить автобусные кассы, другие туристическо-логистические объекты, рядом оборудовать автобусную площадку.

По словам Парфенчикова, руководители АО "РЖД" и Карелии продолжат работу над реконструкцией причальной инфраструктуры в Беломорске и прилегающем к Кеми поселке Рабочеостровский.