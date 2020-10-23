"В настоящий момент подводный мир начал восстанавливаться, что для нас очень важно и мы это наблюдаем", — сказал Кобылкин на "круглом столе", посвященном итогам расследования ситуации на Камчатке.

Министр добавил, что при исследовании инцидента на Камчатке были рассмотрены "все возможные версии и причины произошедшего, как техногенного, так и природного характера" и исключены все из них, кроме единственной — версии гибели морских обитателей вследствие природных причин.

Ранее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы — воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.