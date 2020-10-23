"На территории Московской области 70 музеев. Сейчас они перешли на работу в онлайн-формате — готовятся рубрики, посвященные работе реставраторов и хранителей музейных коллекций, прогулкам по достопримечательным местам, а также обзоры экспозиций и повествование о музейных предметах", — говорится в сообщении.

Так, на сайте музея "Новый Иерусалим" можно совершить виртуальные туры по прошедшим выставкам "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени" и "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". Также будет выпущено несколько специальных материалов по недавно открывшейся выставке "Возвращение в усадьбу". Кроме того, музей готовит цикл видеороликов из серии "Музей ближе".

Онлайн-экскурсии организованы и в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово", Мелиховской школе, Музее писем А.П. Чехова, усадьбе "Лопасня-Зачатьевская".

Дмитровский кремль представил рубрику "Ольговиана", которую музей готовил на выдвижение президентского гранта в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства". Зрители могут познакомиться с наиболее интересными экспонатами, переданными из усадьбы "Ольгово" в фонды музея.

В министерстве отметили, что самые интересные музейные онлайн-проекты представят 3 ноября в рамках культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

Как сообщалось, с 21 октября музеи в Подмосковье закрыты для посещения согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, чтобы не допустить распространения COVID-19. Парки в музеях-заповедниках для прогулок остаются открытыми.