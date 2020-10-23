"Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19... являет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, причем в большинстве стран (региона — ИФ) наличествует крайне тревожная эпидемиологическая ситуация", — приводят западные СМИ выдержки из ее заявления.

Так, в категорию стран с тревожной обстановкой попали все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Накануне сообщалось, что во Франции и Испании суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достиг самых высоких показателей за время пандемии — 41,6 тыс. и почти 21 тыс. случаев соответственно. В пятницу стало известно, что новый рекорд был побит в Польше — 13 362 выявленных за сутки случаев коронавируса.

Тем временем, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу объявил, что реальное количество случаев COVID-19 в Испании может превышать 3 млн: между тем, с начала пандемии в Испании выявили около 1,09 млн случаев коронавируса.