В новой редакции распоряжения главы региона "О введении режима повышенной готовности" отмечается, что ограничения вводятся в отношении организаций общественного питания в Благовещенске, Белогорске, Зее, Свободном, Тынде и Шимановске.

Речь идет о том, что с 26 октября запрещена работа танцплощадок, караоке, под запретом употребление кальянов. Кроме того, за объединенным столом в общем зале должно находиться не более 10 посетителей.

"Максимальная одновременная заполняемость посадочных мест в залах обслуживания организации (количество одновременно присутствующих посетителей) не должна превышать 50% таких посадочных мест", — говорится в документе.

Посетителям, которые не пройдут температурный контроль, должно быть отказано в обслуживании.

По данным Роспотребнадзора, в Амурской области за последние сутки выявлено 106 новых случаев COVID-2019, прирост составил 1,9%. В 34% случаев заболевание сопровождается пневмонией, 50% — ОРВИ, бессимптомное течение — у около 16% носителей. Всего в регионе с нарастающим итогом выявлено свыше 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.