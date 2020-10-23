Отмечается, что прямые регулярные рейсы по новому направлению не будут открыты до конца 2020 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний", решение связано с оптимизацией работы компании. "Оптимизируем расписание и рейсы для более эффективной работы в этот сложный период", — отметил представитель перевозчика.

Ранее авиакомпания сообщала о намерениях начать полетную программу из "Внуково", планировала открыть с 25 октября ежедневный рейс в Симферополь.

"Внуково" должен был стать четвертым аэропортом московского региона, откуда летают "Уральские авиалинии". Помимо основной базы в "Домодедово", в настоящее время авиакомпания совершает рейсы из подмосковного "Жуковского", из "Шереметьево" полеты временно не выполняются.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 49 самолетов Airbus.