«Как и летом, на первом этапе акции, на втором этапе лидируют распродажи туров с кешбэком Краснодарский край и Крым. В топе спроса – санаторно-курортное лечение и проживание в отелях. На третье место, по оценкам туроператоров, выходят Кавминводы, но отрыв от лидеров у региона большой», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в ассоциации.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры приобрели около 70 тыс. россиян на 1,5 млрд рублей.

«Наибольший рост продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года также чаще показывают эти направления. Кроме того, у некоторых туроператоров вырос спрос на Подмосковье, Калининградскую область, Тюменскую область и Татарстан. В этих регионах заметен рост интереса к санаториям. При этом, по данным туроператоров, Карелии, Санкт Петербургу, Москве, Великому Устюгу кешбэк не помог. Продажи этих регионов на первой неделе акции идут хуже, чем неделю назад и много хуже, чем годом раньше», — добавили в АТОР.

По данным объединения, у большинства компаний около половины броней приходится на ближайшие даты, и от 15 до 25% — на период Нового года и новогодних каникул.

«Средний чек туров с кешбэком составляет от 25 тыс. до 35 тыс. рублей за тур. Но у некоторых компаний он выше. Например, у «Интуриста» достигает 80 тыс. руб. за счет активного бронирования пяти- и четырехзвездочных отелей в Сочи, Красной Поляне и Крыму», — подчеркивают в АТОР.

В целом туроператоры не очень довольны результатами первой недели акции – спрос ниже, чем мог бы быть, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Туристы опасаются новых карантинов и запретов. В то же время, некоторым компаниям благодаря акции удалось заметно увеличить продажи – до 50-80%.

«Туристы очень внимательно мониторят информацию о вводимых в регионах ограничениях. Сейчас каждый регион, принимающий такие решения, автоматически отсекает от себя значительную часть туристов, которые могли бы поехать туда на отдых по акции с кешбэком. Люди выбирают «беспроблемные» регионы. Кроме того, на фоне роста числа случаев заражения уже есть отмены и аннуляции туров по России», — рассказали в ассоциации.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на первом этапе распродажи самым дорогим из приобретенных путешествий оказался пятидневный тур в Чечню за 120 тыс. рублей.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. По условиям второго этапа программы, туристы могут получить кешбэк за туры с датой выезда до 10 января 2021 года.