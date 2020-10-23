"Весь следующий год, который мы планируем, как обычно, с очень важными, очень сложносочиненными, интеллектуальными и дорогостоящими проектами, планируем стопроцентно, у каждого из этих проектов есть дублер, это то, что называется "скамья запасных", — сообщила Лошак в рамках Российско-французской культурной встречи.

"Предположим, у нас четыре огромных выставки, так вот мы делаем восемь. Если не получится одна, у нас будет такая же по качеству равноценная другая. Это огромная работа, которую мы все равно совершаем, потому что не видим другого пути", — пояснила она.

По ее словам, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса сложно планировать на долгую перспективу.