«Больше всего туристы опасаются непредсказуемого развития ситуации с коронавирусом. Например, внезапного закрытия границ или российских регионов. Кроме того, многие выжидают, как сработают полетные программы туроператоров. Когда самолеты полетят, будут бронировать незадолго до вылета», — рассказала она.

По словам эксперта, многие агентства сами уговаривают клиентов не покупать отдых заранее, так как опасаются новых переносов и отказов от туров.

«В одном из агентств нам рассказали, что клиенты отказались от запланированного на ноябрь отдыха в Кисловодске из-за введенного на Ставрополье карантина. Сейчас у менеджеров значительно меньше оптимизма, чем было в первую волну пандемии. Мало кто ждет, что все скоро закончится. Правда, недавнее заявление президента о том о том, что повторного локдауна не будет, немного оживило спрос», — добавила Тюрина.

Она отметила, что многие отказываются от поездки на школьные каникулы с детьми из-за опасности заразиться не только коронавирусом, но и сезонным гриппом. Продажи в турагентствах – единичные, в пределах 10-20 путевок в месяц. Популярны экскурсионные туры в Москву, Петербург, по Золотому Кольцу, в Турцию, Танзанию, на Мальдивы и в ОАЭ.