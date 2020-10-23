«Мы начали предлагать Танзанию из Москвы почти месяц назад. Этого времени было более чем достаточно, чтобы понять, что интерес к направлению есть. Поэтому мы решили поставить полетные программы из регионов. Так, 29 октября стартуют рейсы из Москвы, 7 ноября – из Петербурга, 9 ноября – из Ростова-на-Дону, 11 ноября – из Казани, 14 ноября – из Новосибирска, 16 ноября – из Красноярска и с 17 ноября – из Самары», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Она добавила, что периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней. Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 767-300 авиакомпании Royal Flight. Из Москвы на 31 октября добавили дополнительные рейсы, из столицы в Танзанию будет летать Boeing 777 с бизнес классом.

По словам Макарковой, решение расширить географию полетов в Танзанию было принято в связи с устойчивым спросом на направление со стороны российских туристов. «Туры продаются с хорошей динамикой. Спросом пользуются как бюджетные гостиницы, так и дорогие пятизвездочные отели. Занзибар – это достойная альтернатива закрытым пока направлениям зимнего отдыха с широким выбором отелей на разный бюджет», — пояснила она.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), турагенты с воодушевлением отнеслись к новости о расширении полетной программы туроператора. «В нынешних условиях с острым дефицитом «экзотики» все заявленные туроператорами программы состоятся и, более того, спрос не придется стимулировать ценой, потому что он будет высоким. Кроме того, дефицита мест в отелях не будет из-за отсутствия в этом сезоне основного для Занзибара рынка – туристов из Италии», — считают в ассоциации.

Стоимость тура с вылетом из Москвы начинается от 63,2 тыс. рублей за человека на 10 дней. В цену включен перелет, трансфер, страховка и размещение в отеле категории 3* с завтраками.

Ранее еще несколько крупных туроператоров объявили о запуске рейсов в Танзанию из регионов. В частности, авиакомпания Azur Air 31 октября начнет открывать полетные программы из шести городов – Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска. На их базе туры на Занбизар предложат туроператоры Anex Tour и «Интурист».