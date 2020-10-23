Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на воздушных судах ATR-72. Вылет из Ростова-на-Дону в 14:40, прибытие в Махачкалу в 16:55. Вылет в обратном направлении в 17:45, прибытие в Ростов-на-Дону в 20:00.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, это — вторая авиакомпания, выполняющая рейсы по данному маршруту. До этого такие рейсы выполнял только "Азимут". Таким образом частота рейсов по данному направлению увеличится до шести раз в неделю.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Авиакомпания летает более чем по 140 направлениям в России.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек, что на 36,6% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.