Речь идет о направлениях Томск — Самара, Надым — Самара, Нижний Новгород — Калининград.

"Данные направления для нас новые. В текущий период загрузка оказалась невысокой для нас. В связи с нерентабельностью авиакомпания приняла решение закрыть рейсы раньше срока", — сообщил представитель "ИрАэро".

Он не исключил, что рейсы будут возобновлены в будущем.

Представитель авиакомпании также отметил, что все маршруты по восточной части РФ сохранены.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.