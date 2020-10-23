"Начиная с сегодняшнего дня нужно применять более строгие правила (...). Это продолжение решений, которые мы приняли16 октября", — сказал Де Кроо на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе после совещания бельгийского комитета по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей.

"Я знаю, что это жесткие меры, это резкие ограничения наших свобод. Я понимаю, что люди задают много вопросов об этом, но цель заключается в том, чтобы врачи и больницы могли продолжать выполнять свою работу, чтобы наши дети могли продолжать посещать школы, наши предприятия могли продолжать функционировать и чтобы мы могли по максимуму защитить моральное благополучие нашего населения", — объяснил глава правительства.

Он объявил, что дополнительные меры вводятся с 23 октября по 19 ноября.

"Продолжительность этих мер, конечно, зависит от постановления правительства, но также и от нашего поведения. Само по себе никакое правило, никакой закон не способны победить этот вирус. Единственные, кто может это сделать, — это мы путем нашего коллективного поведения", — подчеркнул премьер-министр Бельгии.

Помимо решений 16 октября, повлекших, в частности, закрытие в Бельгии ресторанов и кафе и введение комендантского часа, на этот раз вводятся дополнительные правила в областях высшего образования, спорта, общественного транспорта, в сфере развлечений и занятий для молодежи.

В учебных аудиториях вузов должно быть занято не более 20% мест при обязательном использовании защитных масок за исключением практических работ, когда применение масок невозможно.

Любые профессиональные спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Все соревнования в любительском спорте приостанавливаются. Бассейны остаются открытыми. Продажа еды и напитков на всех спортивных мероприятиях и объектах запрещена.

Предусматривается оптимизация работы общественного транспорта с целью избегать слишком большой наполняемости транспортных средств. В часы пик движение транспорта на линиях будет более интенсивным, чтобы рассредоточить пассажиров.

Парки аттракционов временно закрываются. Зоопарки остаются открытыми, но их внутренние помещения закрываются для посещения. Продажа еды и напитков запрещена.

Будут приниматься дополнительные меры для расширения возможностей дистанционной работы. Власти договорились с федерациями работодателей внедрить систему мониторинга, направленную на содействие как можно более широкому применению "удаленки".

Остаются разрешенными внеклассные мероприятия для молодежи, но любая деятельность в закрытых помещениях для детей старше 12 лет запрещена. В то же время разрешаются и даже поощряются занятия на свежем воздухе.

Де Кроо подчеркнул, что эти меры в дополнение к ранее принятым призваны сократить, насколько возможно, количество необязательных социальных контактов, и не допустить, если удастся их эффективно применить, повторного всеобщего локдауна.

22 октября сообщалось, что в Бельгии за сутки зарегистрировано 13 тыс. 227 новых заражений коронавирусом, 421 больной госпитализирован, 50 человек с диагнозом COVID-19 умерли.

Такое количество летальных исходов не отмечалось с середины мая. С 12 по 18 октября среднее ежедневное количество смертей от коронавируса выросло на 87% по сравнению с предыдущей неделей.

С начала пандемии в Бельгии число жертв COVID-19 достигло 10 тыс. 539.