Пресс-служба напоминает, что в ночь с 24 на 25 октября международный аэропорт Нижний Новгород ("Стригино", входит в холдинг "Аэропорты Регионов") переходит на зимнее расписание. При этом с переходом в новый сезон продолжится регулярная полетная программа на российские курорты и в города юга России.

Авиакомпания Nordwind помимо Сочи также будет дважды в неделю выполнять рейсы в Симферополь.

В пресс-службе нижегородского аэропорта агентству уточнили, что в прошлом году в зимнем расписании также были рейсы в Сочи, однако, выполнялись они 1-2 раза в неделю. Рейсов в Симферополь прошлой зимой из Нижнего Новгорода не было.

Согласно пресс-релизу, авиакомпания "ИрАэро" запланировала 3 раза в неделю полеты в Минеральные Воды. Кроме того авиакомпания "Азимут" продолжит выполнять рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону.

В зимнем расписании запланированы полеты по внутренним воздушным линиям 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Также в расписании аэропорта согласованы рейсы по международным направлениям: Ереван, Дубай, Санья, Нячанг и Пхукет. Однако фактическое выполнение рейсов будет зависеть от эпидобстановки и соответствующих решений правительства РФ, отмечается в сообщении.

На внутрироссийских направлениях, уточняет пресс-служба, возобновляется авиасообщение с Калининградом и Уфой. В Калининград рейсы будут выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю (по понедельникам и пятницам), в Уфу — авиакомпания Utair — также 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам).

По-прежнему самым популярным в зимнем расписании нижегородского аэропорта остается направление в Москву. Рейсы в столицу будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь". Ежедневно запланированы до 7 рейсов в Шереметьево и Домодедово.

В Санкт-Петербург рейсы планируют выполнять три авиакомпании — "РусЛайн", "ИрАэро" и Nordwind (совместно с авиакомпанией "Пегас Флай"), частота выполнения будет достигать трех раз в день.

Также региональную маршрутную программу вылетов из Нижнего Новгорода будут обеспечивать несколько перевозчиков. Авиакомпания Red Wings планирует полеты в Екатеринбург 4 раза в неделю; "ЮВТ Аэро" — в Казань 4 раза в неделю, Челябинск 1 раз в неделю; "Сибирь" — в Новосибирск 2 раза в неделю; "ИрАэро" — в Новый Уренгой 1 раз в неделю, в Самару — 2 раза в неделю. "Азимут" продолжит выполнение рейсов в Саратов и Пермь.

Пресс-служба напоминает, что расписание носит предварительный характер и на протяжении сезона может изменяться.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов". "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2019 году из нижегородского аэропорта выполняли полеты 29 российских и международных авиакомпаний по более чем 40 направлениям, было обслужено 1,1 млн пассажиров.

В холдинг "Аэропорты Регионов" входят международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара), международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород), международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт "Гагарин" (Саратов). Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.