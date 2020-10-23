"Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель. Голосование проходило на сайте и в социальных сетях газеты "Петербургский дневник". Украшенная новогодняя красавица появится на Дворцовой к 20 декабря", — сообщается на странице комитета в Твиттере.

Опрос проводился с 15 по 22 октября. По его итогам 52,2% голосов отдали за живую ель, и 47,8% — за искусственную.

"Искусственная ель украшает Дворцовую площадь с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли петербуржцы. На новый 2021 год живая ель вновь может вернуться на главную площадь города, если этого захотят петербуржцы", — добавили в комитете.