Как говорится в сообщении ведомства, 22 октября за счет средств ФНБ приобретено 151 млн 027 тыс. 073 акции перевозчика на сумму 9 млрд 61,62 млн рублей. Цена размещения составила 60 рублей за акцию, напоминает Минфин.

С учетом акций, приобретенных Минфином в рамках реализации преимущественного права (682 млн 306 тыс. 260 акций на сумму 40 млрд 938,4 млн рублей), общий объем финансирования SPO "Аэрофлота" государством составил 50 млрд руб., а его доля в компании (через Росимущество) выросла с 51,17% до 57,34%.

Всего в рамках SPO привлечено "не менее 80 млрд рублей", заявляли ранее в "Аэрофлоте". Окончательное количество акций и общий объем средств будут объявлены 26 октября. Привлеченные средства компания планирует направить "на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки".

О возможности инвестиций в "Аэрофлот" ранее заявляли подконтрольные государству ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Сейчас, помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.