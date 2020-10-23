"Мы (власти Приморья — ИФ) хотели, чтобы серьезно продвинулся проект комплекса Naga Vladivostok. Конечно, мы бы хотели уже сегодня увидеть не только очертания бетонного каркаса (будущего казино — ИФ), но и фактическую работу по отделке. Но коронавирус вносит свои коррективы не только в туристскую отрасль, но и в стройку. Наши партнеры (NagaCorp Ltd. — ИФ) сделали акцент на подрядчиках из КНР и, по понятным причинам, сработать за этот период не смогли. Перенесли свои ключевые работы с 2020 года на 2021 год", — сообщил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков журналистам в пятницу.

Как сообщалось, NagaCorp Ltd. планировала открытие комплекса с казино Naga Vladivostok в 2021 году.

По словам Шестакова, на текущий момент стройка не ведется.

"Коллеги (NagaCorp Ltd. — ИФ) направили в наш адрес обращение о том, чтобы мы содействовали направлению и приему на территории РФ большого количества рабочих, которые могли бы приступить к фактическим строительным работам на площадке. Сейчас находимся в такой ситуации, когда по факту строители на территорию Приморья не прибыли. То есть у нас должна быть некая отчетная точка, когда к нам приедут строители от подрядчика и с этого момента компания-инвестор может нам показать график работ", — пояснил зампред правительства Приморья.

Руководитель обособленного подразделения Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) во Владивостоке Станислав Варнаков сообщил, что агентство ведет переговоры с компаниями из Европы и Таиланда по участию в проектах в игорной зоне.

"Мы (АНО АПИ — ИФ) наблюдаем большой спрос иностранных и русских инвесторов, видим потенциал развития неигорного бизнеса. Ведем переговоры с двумя компаниями из Европы и Таиланда, также есть инвестор во внеигровой бизнес из Индии. По причине ограничительных мер мы не можем приступить фактически к осмотру земельных участков. Данная сфера очень специфична и инвестиции в казино достаточно рискованные, тем более, в России, по ряду причин. Поэтому нужно фактическое присутствие инвестора на земле. Но перспектива развития игорной зоны очень велика", — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что в зоне "Приморье" осталось три свободных участка под застройку, к одному из них интерес проявляют инвесторы из Японии.

ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити") 16 октября открыло в "Приморье" казино в рамках создания одноименного гостинично-развлекательного комплекса. Это второе казино в игорной зоне, всего планируется создание 12 развлекательных комплексов.

Первое казино в "Приморье" было открыто в 2015 году, инвестором выступила компания G1 Entertainment.

Игорная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком.