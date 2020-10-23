Летом 2020 года крупные туроператоры при поддержке Ростуризма и региональных органов власти впервые запустили чартерные программы в малодоступные раньше регионы России. Так, туроператор TUI Россия пригласил туристов на Байкал, предложив по доступной цене пакетные туры, включающие перелет чартерными рейсами, проживание, экскурсии и трансферы. Предложенные программы и качество обслуживания получили высокую оценку туристов и были востребованы. Рейсы вылетали загруженными практически на 100%. Успешную практику туроператор готов перенести и на другие регионы России.

О том, в какие регионы России планируются новые чартерные программы в 2021 году, как готовятся регионы к приему туристов и на каких курортах будут внедрены новые отельные концепции, расскажут участники на онлайн пресс-конференции, которая пройдет на онлайн платформе пресс-центра «Интерфакс» 28 октября в 11:00.

На пресс-конференции выступят глава Ростуризма Зарина Догузова, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, председатель Госкомитета по туризму Республики Татарстан Сергей Иванов, генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте www.interfax.ru/presscenter.

Задать вопрос участникам пресс-конференции можно там же или по электронной почте presscenter@interfax.ru.

Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте www.interfax.ru/presscenter на странице анонса.

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю отдела по связям с общественностью TUI Россия Ольге Ивановой по телефону +7-915-155-15-99.