"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 тыс. 340 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 807 (27,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тыс. до 10 тыс. к началу октября, за две недели возросло до 15 тыс. случаев. На текущей неделе, 20 октября, число новых случаев превысило 16 тыс. и составило 16 тыс. 319. 21 и 22 октября отмечалось некоторое снижение — до 15 тыс. 700 и 15 тыс. 971 случая соответственно.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки количество выявленных случаев составило 5 тыс. 478, это рекордные данные за осень в столице.

Накануне было 4 тыс. 413. Неделю назад в Москве уже фиксировалось 5 тыс. новых случаев коронавируса: 5 тыс. 049 было зарегистрировано 16 октября.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 779 человек были выписаны по выздоровлению, 62 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 тыс. 525 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 119 тыс. 251 человек, в том числе 11 тыс. 263 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.