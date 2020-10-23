"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что "утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило".

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — сказала представитель СКР.

Петренко сообщила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России.

Следователями проведён осмотр акватории и прибрежной территории Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для установления в них наличия вредных веществ.

"Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов. Получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды", — уточнила представитель СКР.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами.

"В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причин изменения характеристик воды в акватории Авачинского залива, проводится тщательный мониторинг текущей ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение", — сообщила Петренко.