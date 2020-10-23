По ее словам, следствием установлено, что "утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило".
"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — сказала представитель СКР.
Петренко сообщила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России.
Следователями проведён осмотр акватории и прибрежной территории Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для установления в них наличия вредных веществ.
"Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов. Получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды", — уточнила представитель СКР.
В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами.
"В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причин изменения характеристик воды в акватории Авачинского залива, проводится тщательный мониторинг текущей ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение", — сообщила Петренко.