Согласно материалам компании, территориально объект расположен рядом с Азовским и Черным морями. На торги единым лотом выставляются три земельных участка в Северском районе края общей площадью 15,3 га, подъездная автомобильная дорога, а также 61 объект незавершенного строительства суммарной площадью более 14 тыс. кв. м. Назначение имущества относится к категории санаторно-курортных объектов.

Начальная цена лота составляет 356,338 млн рублей, шаг на понижение — 17,8 млн рублей, шаг на повышение — 250 тыс. рублей, размер задатка — 35 млн рублей. Аукцион пройдет 17 ноября.

"Газпром" пытается продать курортный комплекс с 2016 года, однако так и не нашел покупателей. Первоначально стартовая цена составляла 1,4 млрд рублей, включая НДС. После нескольких неудачных попыток "Газпром" снизил цену до 500 млн рублей, однако торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Как сообщалось, "Газпром" этой осенью после трех лет безуспешных попыток продал непрофильный актив — "Пик Отель" в Красной поляне за 1,3 млрд рублей.

ООО "Газпром трансгаз Краснодар" объединяет 18 филиалов, производственные объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, в том числе более 350 газораспределительных станций, а также 14 компрессорных станций.