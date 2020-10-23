"Сообщаю об увеличении частотности рейсов нашей авиакомпании до 3 раз в неделю. Из взаимодействия с петербургскими туроператорами я знаю также о существенном росте интереса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области к коротким поездкам в анапские спа-отели и к турпрограммам выходного дня", — сообщил Стариков в ходе "круглого стола" о развитии круглогодичного отдыха на курорте.

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Анапа авиакомпании "Россия" впервые включены в осенне-зимнее расписание полетов аэропорта Анапа.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по четвергам, субботам и воскресеньям с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года.

Рейсы будут обслуживать воздушные суда Airbus A320 вместимостью до 128 человек.

Вылет из аэропорта Анапы будет осуществляться в 12:35, прилет в Санкт-Петербург — в 15:25. По расписанию в эти же дни воздушные суда будут отправляться и из Санкт-Петербурга в Анапу с вылетом в 08:40 и прилетом в Анапу в 11:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".

Аэропорт Анапы вместе с аэропортами Краснодара и Сочи входит в группу "Базэл Аэро". Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 году эти четыре аэропорта вместе обслужили более 16 млн человек. По итогам 9 месяцев 2020 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 1,636 млн человек.