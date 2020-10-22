По ее словам, это было пятидневное проживание в гостинице и перелет.

«...Человек, который приобрел перелет и проживание, это турист, то есть он купил гостиничное размещение в Чеченской Республике за 120 тысяч рублей на 5 дней. Это был самый дорогой тур, купленный в рамках первого этапа», — сказала Догузова в интервью телеканалу RTVI.

Она подчеркнула, что стоимость этого тура оказалась вдвое дороже, чем в среднем остальные, приобретенные в рамках распродажи. «Средняя стоимость тура была где-то 50-55 тысяч рублей, причем это были туры продолжительностью от 10 дней», — добавила глава Ростуризма.

Она добавила, что это свидетельствует о том, что у туризма на Кавказе большое будущее, но туристическому бизнесу очень важна окупаемость и инвестиционная привлекательность.

По словам Догузовой, наиболее взыскательным российским туристам Россия может предложить премиальный отдых, который ничем не будет уступать популярным Мальдивам. «Есть очень дорогие места отдыха в Горном Алтае, на Байкале, есть «Байкальская резиденция», отель, который входит в World Luxury Hotels. Дорого, конечно же, на Камчатку. Шантарские острова в Охотском море — это прямо такая экзотика. Русский Север, Мурманская область, там дорогущая, так называемая рыбалка нахлыстом. Мурманская область, в частности Оймякон», — рассказала она.

Первый этап распродажи туров по России с кешбэком до 20% прошел с 21 по 28 августа 2020 года. В его рамках около 70 тыс. туристов приобрели путешествий на 1,5 млрд рублей. Второй этап стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.