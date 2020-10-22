«Камчатка – это действительно наша жемчужина, там, кстати, новый молодой очень активный губернатор, мы с ним в постоянном контакте находимся, там ученые этим всем активно занимаются. Давай дождемся окончательных выводов, окончательного какого-то вердикта людей, которые действительно во всем этом разбираются, потому что из того, что я слышу, есть много разных версий. Я рассчитываю на то, что они будут объективны и мы больше никогда не допустим повторения», — сказала она в интервью телеканалу RTVI, комментируя ситуацию с загрязнением Авачинской бухты.

В конце сентября поступили первые сообщения о том, что на Халактырском пляже в акватории Авачинской бухте нашли множество мертвых морских обитателей – медуз, ежей, звезд. Серферы заметили, что цвет воды изменился, жаловались на першение в горле и жжение в глазах.

При этом глава Ростуризма не стала делиться мнением о виновниках загрязнения бухты. «Мне самой интересно, есть версия с водорослями, действительно как-то научно ее даже обосновывают, но есть люди, которые сомневаются в этой версии... Каждый должен делать свою работу, я в этом смысле не эколог, вот пусть люди, которые занимаются наукой, люди, которые отвечают непосредственно за эту часть, придут к выводам. Ну а моя задача – сделать так, чтобы Камчатка стала жемчужиной мирового туризма», — пояснила Догузова.

Она отметила, что неоднократно обсуждала с губернатором региона вектор развития туризма на Камчатке.

«Нужно определить функциональные зоны, нагрузки, для того чтобы природу не порушить, сохранить экосистему региона. Определить места, где должны строиться курорты, а где они никогда не должны строиться. Если строить, то какие это должны быть курорты и так далее. Вот это тот подход, в соответствии с которым действуют мировые дестинации в странах, которые являются лидерами мирового туризма», — заключила Догузова.

Первые проверки воды специалистами показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Были проверены все возможные варианты техногенного заражения – сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона, утечка ракетного топлива с военного полигона Радыгино, однако версия не подтвердилась.

В свою очередь, ученые винят во всем цветение токсичных микроводорослей в океане из-за аномально теплой воды. Они стали причиной кислородного голодания морских обитателей и привели к их смерти.