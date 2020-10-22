«Я думаю, что у нас огромный недораскрытый потенциал в том, что касается европейских стран. Если посмотреть очень внимательно на туристический поток, на его структуру, мы увидим, что к нам гостей из стран дальнего зарубежья очень немного ездит, там о миллионах можно говорить только в случае с китайскими туристами. Вот следующие за ними по масштабности турпотоков — Германия, собственно, Франция и Италия где-то пониже, но это сотни тысяч, там речь не идет о миллионах. То есть мы в общем мировом турпотоке занимаем какие-то 0,00%», — сказала она в эфире телеканала RTVI.

По ее словам, граждане зарубежных стран готовы в Россию, так как их привлекает «что-то не открытое, окутанное тайной», но пока в основном люди старших поколений.

«Я могу сказать, кто к нам сейчас едет, — это в основном люди старшего поколения, старше 50-55 лет. Почему к нам не едет молодежь? Потому что она не готова стоять в очередях, не готова ждать несколько месяцев получения визы. Это люди, которые мобильные, они готовы проскочить на короткие выходные в Москву, но не могут этого сделать, потому что у нас нет электронной визы, и они не готовы, собственно, тратить много времени для того, чтобы пойти в консульство, выстоять очередь и оформить визу. Поэтому я уверена, что у нас структура въездного турпотока в сторону ее омоложения изменится сразу после того, как мы запустим режим электронной визы», — добавила Догузова.

С 1 января 2021 года в России вводится единая электронная виза для граждан 52 стран. Виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно. Путешествовать по России с такой визой можно будет 16 дней. Пересечь границу с такой визой можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране.

По итогам 2019 года в Россию с туристическими целями приехали 5 млн иностранных туристов, что на 20,5% больше, чем годом ранее. В первую десятку стран, откуда приезжает больше всего туристов, вошли Китай, Южная Корея, Германия, США, Израиль, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Япония.