«Интерес к горнолыжной Турции есть, более того, туристы стали проявлять активность раньше, чем в прошлом году, что вполне объяснимо — европейские страны пока недоступны. Уже сейчас на новогодние праздники забронировано на 50% больше туров, чем в аналогичный период прошлого года», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Всего в Турции 15 горнолыжных курортов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что интерес россиян к зимнему отдыху в этой стране будет только расти, так как отели на курортах предлагают тот же высокий уровень сервиса, к которому наши туристы привыкли на морских курортах, а цены при этом значительно ниже европейских. Стоимость ски-пасса нередко включена в стоимость турпакета, питание предлагается по системе «все включено» либо полный пансион. Некоторые туроператоры в этом году предложат горнолыжный отдых в Турции на базе регулярной перевозки в Стамбул.

Полетная программа Coral из Москвы в Кайсери (Эрджиес) на рейсах Royal Flight стартует 27 декабря и продлится до 18 марта 2021 года. Вылеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Полеты из Москвы в Эрзурум (Паландокен) запланированы в период с 26 декабря по 17 марта по средам и субботам. Также запанирована полетная программа в Эрзурум с вылетом из Петербурга, полеты будут выполняться с 3 января по 28 марта по субботам.

«Мы предлагаем туры в Эрджиес с 2015 года. На курорте 6 отелей, также можно забронировать номер в одной из гостиниц в Кайсери в 15 минутах езды от склонов. Преимущества Эрджиеса – современная инфраструктура и подъемники. Что касается Паландокена, там можно забронировать размещение в одном из пяти отелей курорта», — добавила Макаркова.

Среди новинок туроператора – туры на горнолыжные курорты Улудаг рядом со Стамбулом и Карталкая в горах Кёроглу. Туда запланированы рейсы из Москвы, Петербурга, Ростова и Казани.

Улудаг – самый массовый горнолыжный курорт, поскольку расположен неподалеку от Стамбула. Многие туристы, отправляясь туда, комбинируют горнолыжный и экскурсионный отдых.

«Это идеальное место для семейного отдыха. Для детей есть все условия, в том числе различные развлекательные программы, анимация и детские клубы на территории пяти отелей. Также во время отдыха в Улудаге можно посетить знаменитые турецкие бани в Чекердеше, термальный источник Ялова или древний город Бурса. Добраться до него можно наземным транспортом или спуститься на фуникулере», — рассказала Макаркова.

Главная достопримечательность курорта Карталкая – национальный парк «Семь озер» с буковыми и хвойными лесами, где обитают редкие животные. Сделать прекрасные фотографии можно на обзорной башне Капанкая на территории парка, откуда открывается красивая панорама на озера.

Курорт прекрасно подойдет начинающим горнолыжникам – трассы для катания расположены на высотах 1800-2220 м над уровнем моря. На Карталкая Coral Travel предлагает размещение в одном из шести отелей с возможностью Ski-in & Ski-out.

Территориально курорт входит в состав провинции Болу, которая славится не только своей зеленой территорией и родниковой водой, но и термальными водами. В часе езды от Карталкая находятся горячие источники Караджасу. Купание в них полезно при ревматизме, заболеваниях почек, мочевыводящих путей, артрите и женских болезнях.

Также в провинции Болу можно купить местный одеколон с сосновым запахом, конфеты с лесным орехом, мед и попробовать аутентичные блюда из мяса.