"Вылет осуществлен по расписанию в 15 часов 17 минут местного времени. Командир воздушного судна сообщил о неисправности (индикация незакрытия передней крышки багажника) и принял решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета", — говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре уточнили, что планируемое время вылета — 18:40 местного времени. На рейс были зарегистрированы 42 пассажира. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.