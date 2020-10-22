"Сейчас туристы и местные жители сталкиваются с визуальным шумом от обилия пестрой рекламы на улицах города, беспорядочно оформленными киосками и бахчевыми развалами, не видят за баннерами идентичность курорта. Представители местного бизнеса давно ждут перемен во внешнем виде города, как и ожидают понятных правил по оформлению своих заведений, так что актуальность подобных проектов очевидна", — рассказали в компании.

Там напомнили, что дизайн-проект разработан по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" департаментом архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области и Центром развития архитектуры совместно с ATLAS.

Документ направлен на увеличение туристической привлекательности Соль-Илецка, который в 2019 году занял пятое место в рейтинге самых популярных курортов России с 1,5 млн посещений за сезон.

В компании также напомнили, что Соль-Илецк в этом году город выиграл грант в размере 70 млн рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.