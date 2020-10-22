С пятницы в стране жители Кипра будут обязаны носить маски в помещениях и зданиях, исключения сделаны для занятий спортом.

Кроме того, вводится запрет на встречи в общественных местах и дома группами более 10 человек.

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более, чем на 50%. Кафе и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно не более 75 человек, на открытом воздухе — до 150 человек. При этом, столики должны находиться на расстоянии как минимум двух метров.

В Лимасоле и на Пафосе, между тем, вводится комендантский час. Все передвижения в период с 23:00 до 05:00 утра запрещены, за исключением — поездок на работу, посещения аптек и экстренных медицинских ситуаций.

За время пандемии на Кипре выявлено почти 3 тыс. случаев заражения COVID-19, 25 человек скончались. Накануне в стране зафиксировали 127 новых случаев при проведении 3,3 тыс. тестов.