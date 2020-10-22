«Федеральное агентство по туризму напоминает, что указом президента Российской Федерации от 02.01.2018 были сняты ограничения на формирование и реализацию туристских продуктов в Египет, установленные ранее, только в части регулярных перевозок в г. Каир. Формирование и/или реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку (регулярную и (или) чартерную) в другие города Арабской Республики Египет (в том числе транзитную воздушную перевозку через г. Каир и (или) третьи страны) не соответствуют положениям Указа», — говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство подчеркивает, что действия по формированию и реализации таких туров могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту россиян от возможных преступных и иных противоправных действий.

«В соответствии с законом о защите прав потребителей, потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Аналогичные положения содержатся и в правилах оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 , согласно которым, «услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя», — сообщает Ростуризм.

В ведомстве напоминают, что за нарушение правил туроператоры и турагенты несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность.

Ранее несколько крупных туроператоров открыли продажи туров на курорты Красного моря регулярными авиарейсами «Аэрофлота» через Каир или со стыковкой в Стамбуле Turkish Airlines и Pegasus.