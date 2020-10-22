По итогам второго этапа будет обеспечено технологическое подключение к сетям инженерной инфраструктуры действующих резидентов ВТРК "Архыз".
Кроме того, в рамках проекта на Северном склоне курорта построят четвертую секцию канатной дороги мощностью 2,5 тыс. чел/час, которая поднимет туристов до высоты 2840 м.
ВТРК "Архыз" в Зеленчукском районе КЧР введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Курорт является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера.
В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работает несколько канатных дорог пропускной способностью более 9 тыс. человек в час. Открыто около 25 км трасс всех категорий сложности. Склоны курорта оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.