"Проект постановления предусматривает постройку магистральных сетей инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги в поселке Лунная Поляна. Работы предполагают два этапа: обустройство променада, соединяющего туристические деревни Романтик и Лунная Поляна, и выполнение комплекса научно-исследовательских, охранно-спасательных работ (раскопок) на общую сумму в 570,164 млн рублей", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

По итогам второго этапа будет обеспечено технологическое подключение к сетям инженерной инфраструктуры действующих резидентов ВТРК "Архыз".

Кроме того, в рамках проекта на Северном склоне курорта построят четвертую секцию канатной дороги мощностью 2,5 тыс. чел/час, которая поднимет туристов до высоты 2840 м.

ВТРК "Архыз" в Зеленчукском районе КЧР введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Курорт является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера.

В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работает несколько канатных дорог пропускной способностью более 9 тыс. человек в час. Открыто около 25 км трасс всех категорий сложности. Склоны курорта оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.