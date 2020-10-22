Отмечается, что все туристы, которые приезжают на курорт за отдыхом и оздоровлением, обязаны предоставить справку об эпидокружении и актуальный анализ на коронавирус. Туристы также проходят входной осмотр и контроль, и только после их заселяют в санаторий.

"Из 30 тыс. туристов, которые к нам приехали после открытия санаториев в июне, было зафиксировано всего четыре случая, когда врачи наших здравниц зафиксировали симптомы вируса. При этом туристов незамедлительно изолировали и определили на лечение в инфекционную больницу", — привела пресс-служба слова главы города Евгения Моисеева.

Таким образом, ни один турист не заразился коронавирусом непосредственно в здравницах Железноводска.

В настоящее время в Железноводске возобновили работу 22 санатория. Закрытыми остаются две ведомственные здравницы.