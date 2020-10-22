Компания запустила специальный дневной тарифа в рамках концепции «Офис в Отеле». «Предложение разработано для гостей, которые находятся на удаленной работе, и позволяет забронировать номер в отелях группы для использования в качестве личного офиса – с 9 до 18 часов», — говорится в сообщении оператора.

Предложение доступно в более чем 50 отелях группы разных ценовых категорий в России и СНГ: ibis, Mercure, SO/, в том числе в только что открывшемся в Москве Mövenpick Moscow Taganskaya.

Как считают в Accor, это предложение позволит оптимизировать удаленную работу и повысить ее продуктивность, так как сотрудники получат полностью оборудованное рабочее пространство в сочетании с гостиничным сервисом.

Пандемия коронавируса привела к резкому снижению числа турпоездок и, соответственно, загрузки отелей. Это вынуждает отельеров искать новые формы привлечения клиентов. Так, один из отелей Праги объявил о том, что переходит на обслуживание только постояльцем с коронавирусом, которые хотят уехать из дома, чтобы не заразить близких.