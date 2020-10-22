"Количество мест в зале, естественно, сократиться вдвое и все равно это достаточное количество публики, которое будет находиться на дистанции друг от друга для того, чтобы обеспечить и соединить удобство и безопасность, и я надеюсь, это нам не помешает получить удовольствие от музыки, которую мы вам предложим", — сказала Лошак.

Она сообщила, что продажа билетов на концерты, которая начнется с 23 октября, будет проходить только в режиме онлайн. Зрителей просят соблюдать меры профилактики коронавируса, на входе будут измерять температуру, а в зале зрителей просят находиться в масках. Из-за ограничительных мер зрители не смогут сами вручить цветы артистам, теперь их можно будет передать только через сотрудников музея.

Как уточнила Лошак, в этот раз организаторы вынуждены отказаться от стоячих мест в зале. Тем не менее, планируется проведение онлайн-трансляций концертов для тех, кто не смог попасть в зал.

"Мы отменяем антракты, которые были неотъемлемой частью фестиваля. Безопасность диктует нам свои правила, поэтому антрактов не будет, но вы сможете прийти чуть раньше и увидеть то, что вам необходимо увидеть и ощутить", — сообщила директор Пушкинского музея.

Ежегодный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" был создан в 1981 году по инициативе директора (ныне президента) ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой и выдающегося пианиста Святослава Рихтера. Юбилейный сороковой фестиваль "Обратная перспектива. 2020-1981" задуман как кульминация музыкального сезона ГМИИ им. А.С. Пушкина, посвященного 105-летию со дня рождения пианиста. Его программа состоит из произведений, исполнявшихся на "Декабрьских вечерах..." в 1980-1990-х годах, когда Рихтер сам принимал в них участие.