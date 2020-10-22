«Многие средства размещения оказались не готовы к напряженной работе в этом году. В Крыму серьезный дефицит персонала, связанный с тем, что не было возможности рекрутировать большое число людей еще в апреле-мае. Мы понимаем, что количество профессионально образованных людей – это проблема любой туристической дестинации», — рассказал он во время студенческого онлайн-конгресса «Развивая туризм – развиваем Россию».

Волченко добавил, что Крым заинтересован в профессиональных кадрах. «Мы заинтересованы как в программах на территории республики по образованию и повышению профессионального уровня работающего бизнеса, так и в создании определенной базы профессионалов для привлечения к работе на новых и строящихся объектах. Ну и, безусловно, готовы к созданию разных программ, проектов. Для этого нужны современные технологии, чтобы в короткие сроки получить качественный результат. Потому что вопрос сервиса касается всех российских курортов и турбизнеса», — сказал он.

Министр пояснил, что Крым стремится стать круглогодичным направлением, однако для этого потребуется привлечение профессионалов для работы в объектах размещения. «У нас целый ряд объектов просто уходил на зимовку. Сейчас мы видим высокий спрос на оздоровление, спортивный отдых, на мягкий морской климат, поэтому при сохранении более-менее стабильной эпидемиологической ситуации нас ожидает серьезная зима, новогодние праздники», — добавил он.

С начала года до конца сентября, в Крыму отдохнули 5 млн человек, это на четверть меньше прошлогоднего. В начале октября Волченко называл загрузку отелей и санаториев этой осенью беспрецедентной, а перспективы на ноябрь и декабрь «хорошими».