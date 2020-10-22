"Более доступными для работающих граждан и их семей станут путевки в санатории и на курорты. Сегодня рассмотрим законопроект, который вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс — работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как предусмотрено сейчас", — сказал премьер РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что согласно новому закону, такие затраты работодателям можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль. По словам главы правительства, это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников, обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок.

Мишустин сказал, что, кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель заплатил за них санаторно-курортным организациям.