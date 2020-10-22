"Полетную программу в Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания "Уральские авиалинии". Перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus 320. Время в пути составит 2,5 часа. В цену билета входят стоимость перелета и ручная кладь (5 кг). Остальные услуги можно приобрести за дополнительную плату.

В этом зимнем сезоне "Уральские авиалинии" будут впервые выполнять рейсы в Крым сразу из трех аэропортов Москвы: Жуковский, Внуково и Домодедово. Кроме того авиакомпания продолжит полеты в Симферополь из Екатеринбурга и Сочи.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей. Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.