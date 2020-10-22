Авиасообщение открывается в рамках осенне-зимнего сезона. Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в 10 дней на Boeing 777-300ER.

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. По данным Росавиации, в прошлом году компания перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% год к году), став по этому показателю седьмой в России. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.