"Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", — сообщает в четверг пресс-служба администрации губернатора.

Новое время работы предприятий общепита не уточняется.

Кроме того, постановлением запрещается деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, расположенных на территориях объектов торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Помимо этого, постановление вводит запрет на нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты. Подчеркивается, что перевозчики обязаны не допускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспортное средство.

Документ также рекомендует работодателям перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников.

Организациям (индивидуальным предпринимателям) рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Органам государственной власти Санкт-Петербурга дано поручение не проводить такие мероприятия без крайней необходимости, говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что в Петербурге планируется ограничить время работы предприятий общепита до 23.00.

Уже неделю Петербург ежедневно бьет рекорды по числу выявленных больных COVID-19: почти 700 новых больных каждый день. Две недели назад в городе ежедневно регистрировалось около 300 заболевших.