«У нас и еще двух, наверное, регионов есть конкурентное преимущество – россиянин хочет во время отпуска хотя бы один раз отдохнуть на море. Эту возможность мы точно можем предоставить. Если говорить о цифрах, то июль у нас прошел плюс-минус к прошлому году, который был наиболее успешным за весь постсоветский период. Август – плюс 15% к прошлому году, сентябрь – плюс 40%, октябрь – порядка 40-50%. В общем-то, наблюдаем беспрецедентный спрос на объекты размещения», — рассказал он во время студенческого онлайн-конгресса «Развивая туризм – развиваем Россию».

По словам Волченко, показатели туристического сезона по итогам года могут быть выравнены. «Об итогах, наверное, говорить пока рано, потому что мы понимаем, что на экономику еще оказывают влияние и ограничения и дополнительные меры профилактики, которые объекты размещения должны были соблюдать в обязательном порядке. Мы думаем, что плюс-минус мы выйдем к результатам прошлого года. Не будем опережать события, об этом будем говорить в январе», — добавил он.

Между тем, глава Минтуризма Крыма отметил, что в этом году наблюдается значительный рост числа индивидуальных туристов и автопутешественников. «Если говорить о туристическом потоке, то мы замечаем его перераспределение, замечаем значительный приток индивидуальных и автотуристов. Очень высокий запрос на отдых в люксовом сегменте. В этом году Крым получил туристов, которые ранее на полуостров не доезжали и вообще в России не отдыхали», — пояснил Волченко.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. С начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек.