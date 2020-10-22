Россия с 1 ноября восстанавливает регулярное авиасообщение между Россией и Японией. Въезд на территорию РФ для жителей Японии возможен только прямыми рейсами из этой страны.

«С 20 октября российский визовый центр в Токио возобновляет работу и начинает прием заявлений на визы всех категорий без ограничений по целям поездки от граждан Японии и иностранных граждан, постоянно проживающих в Японии», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что при посадке на борт самолета в Россию иностранные граждане должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), сообщение визового центра может означать, что Россия собирается начать прием японских туристов в одностороннем порядке, хотя туроператоры об этом пока не слышали.

«Информация на сайте посольства Японии в Москве не менялась – там по-прежнему значится, что въезд в Японию разрешается иностранным гражданам, которые направляются, в частности, в краткосрочную деловую поездку, а также с целью культурного или спортивного обмена. Документы на визу для посещения страны с целью туризма не принимаются», — рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

При этом, по ее словам, принимающие японских туристов туроператоры рассказали, что им ничего неизвестно о возобновлении туризма из Японии в Россию, никаких реальных запросов на туры нет.

«Но все выразили надежду, что в ближайшее время Япония изменит жесткие правила, и ситуация начнет меняться», — подчеркнула Тюрина.