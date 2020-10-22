Хозяин медведей — житель Сочи — обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

По версии следствия, в 2011 году мужчина приобрел у знакомых охотников двух диких медведей. Он поместил животных в вольер в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи, в непосредственной близости с детским конно-спортивным оздоровительным комплексом. При этом фигурант не принял мер к безопасному содержанию зверей, подчеркивает надзорное ведомство.

4 августа текущего года 11-летний мальчик беспрепятственно, через незапертую решетчатую металлическую дверь забора подошел к вольеру. В этот момент один из медведей просунул в зазор между решетками вольера лапу и затащил ребенка в вольер, где на него набросились оба животных. В результате множественных травм мальчик скончался на месте.

Мужчина признал свою вину.