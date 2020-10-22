"Взрывное извержение вулкана Безымянный закончилось. Большое пепловое облако продолжает находиться в районе Ключевской группы вулканов, но его высота уменьшилась до 5 — 5,5 км над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что облако разделилось на две части — северную (размером 105 на 57 км) и южную (размером 36 на 67 км).

Вместе с тем, активность вулкана Безымянный продолжается, создавая угрозу низколетящим самолетам. KVERT установил для Безымянного оранжевый цветовой код опасности для авиации (с утра по камчатскому времени этот код был красным). Между тем, по данным МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в Мильковском районе нет.

Как сообщалось, вулкан Безымянный начал извергаться в четверг утром , он выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря.

В четверг днем небольшие пеплопады прошли в селах Атласово и Лазо Мильковского района края.

Активность Безымянного значительно увеличилась в начале октября. Тогда ученые заговорили о том, что он готовится к извержению, предупреждение о возможности скорого извержения Безымянного распространило и главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.