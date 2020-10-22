"Аврора" ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между РФ и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Уточняется также, что "как только эти вопросы будут решены, авиакомпания оперативно восстановит регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток — Сеул — Владивосток".

Ранее сообщалось, что "Аврора" планирует с 23 октября возобновить выполнение регулярных рейсов по маршруту Владивосток-Сеул-Владивосток, прерванных из-за пандемии коронавируса. Обслуживать рейсы будут воздушные суда Airbus A319.

Сообщалось также, что "Аврора" с 1 ноября планирует возобновить регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Токио-Владивосток.

В настоящее время регулярные полеты из аэропорта Владивостока за рубеж не выполняются.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам восьми месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 897 тыс. человек, что почти в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот", 49% — правительству Сахалинской области. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.