По данным оперштаба, за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 11 тыс. 428 человек, что является рекордным количеством выписанных за весь период.
По-прежнему наиболее высокие показатели выявлений коронавируса отмечаются в Москве: за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в российской столице составило 4 тыс. 413.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 519 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 463 тыс. 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 тыс. 242 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 107 тыс. 988, говорится в сообщении оперштаба.