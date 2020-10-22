"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 тыс. 971 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 116 (25,8%) без клинических проявлений", — сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 11 тыс. 428 человек, что является рекордным количеством выписанных за весь период.

По-прежнему наиболее высокие показатели выявлений коронавируса отмечаются в Москве: за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в российской столице составило 4 тыс. 413.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 519 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 463 тыс. 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 тыс. 242 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 107 тыс. 988, говорится в сообщении оперштаба.