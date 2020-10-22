Лайнеры выставлены на торги двумя лотами.

Boeing-757-200 под регистрационным номером RA-73016 с установленными на нем двигателями и силовой установкой продается по начальной цене 259,7 млн рублей, находящийся в залоге у ООО "РНГО" Boeing-757-200 под регистрационным номером RA-73017 с двигателями и силовой установкой — по начальной цене 756,9 млн рублей.

Оба воздушных судна находятся на хранении в подмосковном аэропорту "Жуковский".

Заявки от участников принимаются с 26 октября по 30 ноября, торги запланированы на 4 декабря.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" была создана в 2002 году, выполняла регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки.

"ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.