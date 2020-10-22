Внутрироссийские перевозки сократились в 1,7 раза, до 540,1 тыс. человек, международные — почти в 4 раза, до 71,537 тыс. человек.

Объем перевезенных грузов и почты составил более 3,3 тыс. тонн против более чем 5,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Авиакомпания за указанный период выполнила более 12,6 тыс. рейсов (за январь-сентябрь 2019 года — более 18,7 тыс. рейсов), из них почти 1,2 тыс. международных (более 4,1 тыс.) и более 11,4 тыс. внутренних (14,6 тыс.)

Как сообщалось, "Аврора" в 2019 году перевезла почти 1 млн 658 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

До пандемии коронавируса "Аврора" на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также компания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии", 49% — правительству Сахалинской области.